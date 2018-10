Der er i øjeblikket spærret på Rute 22 ved Slagelse efter et voldsomt biluheld.

Politiet arbejder stadig på stedet.

»Vi ved ikke mere end, at der har været to køretøjer involveret. Hvis det drejer sig om en alvorlig skade eller dræbte, tilkalder man altid bilinspektøren, som skal være med til at løfte opgaven. Og han er ankommet til stedet 20.25,« siger vagtchef ved Sydsjællands Politi, Kent Edvardsen til B.T, der dermed forventer, at biluheldet er meget alvorligt.

Det vides dog ikke med sikkerhed, hvor mange tilskadekomne det drejer sig om, men der har været en helikopter på stedet, der har fragtet en - eller flere tilskadekomne til Rigshospitalet.

Uheldet skete mellem frakørslen mod Vollerup og frakørsel mod Skørpinge, hvor der nu er spærret i begge retninger.

Vejdirektoratet oplyser på sin hjemmeside, at der tidligst forventes genåbnet midt på aftenen.

Kent Edvarsen fortæller, at det kommer til at tage tid, før vejen åbnes igen, da bilinspektøren først skal gennemgå de involverede køretøjer for fejl og mangler for at se, om det har været årsagen til færdselsuheldet.

