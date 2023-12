Med en antenne hævet over hovedet og en ledning til en rygsæk lykkedes det to biltyve at slippe afsted med verdens dyreste SUV – en Rolls-Royce Cullinan. Og endda på 30 sekunder.

Det lyder umiddelbart simpelt, men bag tyveriet gemmer sig en ny avanceret teknologi.

De to biltyve slog til tidligt om morgenen i den engelske by Aveley i Essex for et par uger siden, hvor Cullinanen holdt parkeret i en indkørsel.

Den nye metode til at stjæle biler blev fanget af overvågningskameraer på huset.

Her kan man se, at den ene maskerede tyv hæver en antenne over hovedet.

Det skriver det britiske medie The Sun.

Få sekunder senere hopper den anden tyv ind i bilen, da bilen åbner. Straks tænder den og bakker ud af indkørslen. På under et minut er de to mænd væk med den milliondyre bil.

For at starte Rolls-Roycen fanger tyvene de signaler, som bilens nøgle sender inde fra husets entre.

Cullinanen bruger, som så mange andre nye biler, en trådløs nøgle, der automatisk åbner bilen, når man nærmer sig.

På videoen kan man se, at antennen er forbundet til en ledning. I tasken har biltyven et elektronisk apparat, der fanger signalerne og gemmer dem.

Disse signaler genkender bilen, og tyvene kan på den måde imitere nøglen – og vupti, så åbner dørene.

En Rolls-Royce Cullinan anses for at være den dyreste bil i SUV-klassen, og en særdeles luksuriøs en af slagsen. Ifølge Bilmagasinet koster den på danske plader fra syv millioner kroner - og alt efter ekstra udstyr stiger prisen markant.

Politiet i Essex oplyser, at man efterforsker episoden, men der er ingen anholdte og ejeren har ikke fået sin bil tilbage.

Ifølge den britiske avis The Sun kører biltyvene ofte bilerne ind i skibscontainere, der kan blokere bilers gps-signal, der kan bruges til at spore dem.

Københavns Politi oplyser, at man ikke umiddelbart har set, at denne form for teknologi bliver brugt i hovedstaden til at stjæle biler.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.