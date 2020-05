De seneste uger har der været et usædvanligt højt antal biltyverier i Stevns Kommune.

Der er allerede anmeldt hele 17 tyverier siden mandag, og seks af dem er kommet torsdag. De fleste tyverier er sket i byen Store Heddinge.

»Det afviger noget fra normalen. I løbet af en uge skal vi ikke udelukke, der er en-to indbrud i biler, men det her ligner mere en målrettet indsats fra de kriminelles side, som lige har ribbet alt, hvad der var,« siger Martin Bjerregaard til TV2 Øst.

Torsdag havde man knust en rude i tre af bilerne, mens tre havde stået uaflåste. I bilerne blev der blandt andet stjålet tasker, benzinkort, oplader, en pulverslukker og småmønter. Nogle biler slap dog med en gennemrodning.

Bilerne har både stået parkeret privat og langs offentlige veje, og på trods af de knuste ruder, så har ingen hørt noget.

Også i Politiets Forebyggelsesafdeling tager man de mange tyverier meget alvorligt. Her peger man på, at der er tale om en eller to gerningsmænd.

Dog har man ingen konkret mistanke.

Derfor søger politiet vidner, der har set eller hørt noget. Man opfordrer både beboere og folk, der har opholdt sig i kommunen siden mandag, til at kontakte politiet.