Det gik galt på mere end en måde for en biltyv, der tirsdag morgen kørte på Hovedvejen i Nimtofte på Djursland. Her kørte han i grøften - hvilket medførte at han også blev anholdt.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Her fremgår det, at der er tale om en 34-årig mand, og at det skete omkring klokken 08.

Godt et kvarter tidligere havde politiet fået anmeldelse om, at en mandlig bilist, der muligvis var påvirket, var kørt i grøften, og da patruljen kom frem, var bilisten stukket af til fods fra stedet.

En hundepatrulje blev tilkaldt, og der blev søgt rundt i området efter manden. Mens politiet var i gang med eftersøgningen, henvendte en forbipasserende sig og sagde, at han netop havde set en mand kravle ud af et buskads tæt på det sted, hvor bilen holdt i grøften.

En patrulje skyndte sig tilbage til bilen, og her sad den 34-årige mand nu bag rattet, hvor han havde tændt bilen, som han forsøgte at køre ud på vejen.

Den 34-årige virkede påvirket, og en narkometertest indikerede da også, at han havde stoffer i blodet, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel. Det viste sig, at den 34-årige er frakendt kørekortet, så han blev også sigtet for kørsel uden førerret.

Han blev desuden sigtet for tyveri, da han havde stjålet bilen tidligere om morgenen fra en adresse i Grenaa.

