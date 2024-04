Billund Lufthavn blev tidligere lørdag evakueret grundet en bombetrussel. En person er anholdt i forbindelse med aktionen.

Nu holder Sydøstjyllands Politi et pressemøde ved Billund Airport Hotel.

Politiinspektør, Michael Weiss, ved Sydøstjyllands Politi forklarer, at det har været nødvendigt at lukke lufthavnen ned, og beklager, at det har påvirket så mange mennesker.

»Men virkeligheden er, at der er nogle omstændigheder, vi ikke kan komme nærmere, som gør det nødvendigt,« siger politiinspektøren.

Politiet er fortsat i gang med efterforskningen vedrørende personen, der blev anholdt tidligere lørdag.

»Vi skal undersøge, om det er alvor, eller noget der er sagt i morsomhed.«

Hvorvidt det har noget med hændelsen ved Legoland i Billund, hvor politiet fik en anmeldese om en bokssprængning natten til lørdag, efterforsker politiet fortsat, lyder det.

Billund Lufthavn åbner tidligst klokken 18 lørdag.

Det meddeler Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen lyder det, at politiet tidligst klokken 18 kan melde ud om flyaktiviteten til og fra lufthavnen.

Politiet samarbejder med en række andre myndigheder om at undersøge bombetruslen og få lufthavnen åbnet igen så hurtigt som muligt, oplyser politiet.

Tidligere lørdag blev lufthavnen evakueret på grund af en bombetrussel. Siden da har al flytrafik til og fra lufthavnen været indstillet.

I en tidligere pressemeddelelse har politiet anmodet alle om ikke at køre mod lufthavnen, og om at personer på stedet følger politiets anvisninger.

Det er endnu ikke bekræftet, om der har været tale om en bombe på stedet.

Politiet får assistance af beredskabet, der assisterer med flere droner i luften, og med flere stationer, lyder det på det sociale medie X.

