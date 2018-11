En togkontrollør blev slået, da han forsøgte at få en mand uden billet til give sine oplysninger lørdag aften.

En 36-årig mand mente ikke, at det var rimeligt, at han skulle udlevere sine personlige oplysninger til en togkontrollør, da han blev taget i at køre uden billet.

I stedet kvitterede han med en knytnæve til kontrolløren, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Manden, der var påvirket af spiritus, var på vej fra Jylland til København, da han blev bedt om at vise sin billet.

Det resulterede i en voldelig episode, fortæller vagtchefen. Hændelsen skete undervejs i toget omkring klokken 18 lørdag aften.

Det var en kollega, til den mandlige kontrollør, der kontaktede politiet, som samlede den berusede mand op i Odense og tog ham med på stationen.

Den 36-årige blev sigtet for vold mod tjenestemand, men nægter sig skyldig. Han blev løsladt kort efter midnat.

Kontrolløren kom ikke alvorligt til skade og har det efter omstændighederne fint, oplyser vagtchefen.

/ritzau/