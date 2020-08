Den udbrændte Mercedes, der menes at have forbindelse til drabet på en 27-årig mand fredag aften, havde enten stjålne eller falske nummerplader på, da den blev antændt og siden opslugt af flammer.

Billeder fra Hvidegårdsparken i Lyngby, hvor bilen blev fundet, viser, at nummerpladen stammer fra Sverige. Men ved opslag i den svenske ‘Transportstyrelsen,’ fremgår det, at registreringsnummeret slet ikke tilhører en Mercedes.

Derimod tilhører registreringsnummeret en blå Peugeot 307 fra 2006.

Adspurgt af B.T. bekræfter efterforskningsleder Ole Nielsen fra Vestegnens Politi, at der er et misforhold mellem nummerplade og bilen.

Stelnummeret stemmer da heller ikke overens med nummerpladen, fortæller han.

»Jeg kan bekræfte, at bilen havde svenske plader på. Det indgår som et element i efterforskningen. Men der er ikke på nuværende tidspunkt noget, der tyder på, at sagen har relation til Sverige,« siger Ole Nielsen.

Københavns Vestegns Politi rykkede fredag aften ud til Søborg efter meldinger om skyderi omkring klokken 19.

På parkeringspladsen ved Gyngemose Parkvej i den københavnske forstad blev en 27-årig fundet skudt og dræbt i en Audi.

Politiet har siden oplyst, at drabet efter alt at dømme - ud fra de oplysninger, som efterforskningen indtil videre har tilvejebragt, var "en målrettet handling" - altså en likvidering.

Ole Nielsen fortæller, at den dræbte ikke var et registreret bandemedlem.

Men ‘politiet kender ham godt i forvejen,' fortæller Ole Nielsen.

Den 27-åriges relation til bandemiljøet efterforskes, lyder det fra efterforskningslederen.