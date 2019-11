Red Barnet har siden januar modtaget 91 anmeldelser om 'uskyldige hverdagsbilleder' af børn, der ender på hjemmesider med voksenpornografi.

Det oplyser organisationen til Berlingske.dk.

Per Frederiksen, der er psykolog hos Red Barnet, fortæller, at organisationen får tilsendt anonyme anmeldelser med links til pornografiske hjemmesider, hvor der er 'uskyldige hverdagsbilleder' af børn placeret blandt billeder og videoer med voksenpornografisk materiale.

»Vi kan ikke sige med sikkerhed, hvor billederne stammer fra, men det er almindelige billeder, der minder om billeder, vi ser på sociale medier. I mange af anmeldelserne er der almindelige strandbilleder af børn med badetøj på, og sådan nogle bliver jo typisk delt af familie og venner. Vi tænker ikke, at det på nogen måde er billeder, der bliver taget i smug,« siger Per Frederiksen til Berlingske.dk.

Problemet er ikke nyt. Red Barnet udarbejdede i 2014 en rapport om problemet med billeder af børn, der havner hjemmesider sammen med pornografiske billeder.

»Når for eksempel billeder med nøgne børn på en strand kan ses på en hjemmeside sammen med pornografiske billeder, eller når serier med modelbilleder af piger på otte år i netstrømper bliver udbudt til salg for 40 dollars – så er der juridisk ikke mulighed for at fjerne billederne, og de vil typisk ikke indgå i politiets efterforskning,« står der i forordet til rapporten 'Billeder i gråzonen', som kan læses her.

Problemet er, at der juridisk set ikke er tale om børneporno, så længe børnene er påklædte og ikke indgår i seksuelle aktiviteter.

Den eneste måde at få billederne fjernet på er ved hjælp af straffelovens § 264 d, der gør det muligt at straffe den, der videreformidler andres private billeder uden tilladelse.

Men det kræver mere end en anonym henvendelse, siger Sten Schaumburg-Müller, der er professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

»Den forudsætter, at politiet og anklagemyndigheden ikke må gøre noget, før de får en anmeldelse fra en krænket. Hvis det er et barn, der er krænket, kan forældrene anmelde,« siger han.

Red Barnet opfordrer forældre til at tænke sig godt om, inden de deler billeder af deres børn på sociale medier.

Har du personlige erfaringer med denne problemstilling? Så send en mail til jvl@bt.dk.