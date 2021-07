'Det her er både dumt og dødsensfarligt.'

Sådan lyder det i et opslag fra Dansk Jernbaneforbund, som de seneste dage har delt sig som en steppebrand på Facebook.

Med opslaget følger nemlig et billede af to unge mennesker, som sidder på en togstation i Jylland med benene dinglende fra togperronen ud over togskinnerne.

'Et tonstungt tog slår ihjel. Det kommer hurtigere, end man tror. Og når man samtidig har opmærksomheden på sin telefon/musik i ørerne, så leger man faktisk med døden,' lyder det videre.

Dansk Jernbaneforbund delte billedet fredag, og siden er det blevet delt mere end 2.500 gange på Facebook.

»Vi har delt billedet, fordi vi gerne vil opfordre til, at man tænker sig lidt om, når man opholder sig på en togstation,« lyder det fra kommunikationschefen i Dansk Jernbaneforbund, Simon Bauer.

»Vi oplever mange mennesker, der cykler langs perronen, kører på løbehjul og gør ting og sager, hvor de udsætter sig selv for fare,« lyder det videre fra Simon Bauer.

Og skulle der komme et tog, mens man eksempelvis sidder med benene ud over togskinnerne, så er der ikke meget at gøre.

»Så bliver man slået voldsomt i stykker. Det er ikke noget, man overlever.«

Var et tog kommet kørende, mens de to personer på billedet sad med benene ud over perronen, så ville det ifølge Simon Bauer blive indberettet som en 'forløber til ulykke' – såfremt de altså ikke blev ramt.

Og dem blev der ifølge Trafikstyrelsen indberettet i alt 4.159 af i 2019. Tallene for 2020 er endnu ikke offentliggjort.

Langtfra et usædvanligt syn

Ifølge Simon Bauer sker det jævnligt, at nogen sidder, som de to personer gør på billedet, og ud over at det kan koste liv, kan det også ende med livsvarende traumer hos lokomotivførerne.

»Der er selvfølgelig et hensyn til en selv, men vores lokomotivførere får også et chok af en anden verden, når de ser nogen, som vi ser på billedet. De fleste får heldigvis benene væk, men vores lokomotivførere står tilbage med et chok,« siger han.

Og det medfører, at der hvert år er adskillige lokomotivførere, som må stoppe deres arbejde på grund af PTSD-lignende symptomer.

»Du kan ikke finde en lokomotivfører, som ikke har oplevet noget tilsvarende,« siger han videre.