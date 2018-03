Sagen mod Peter Madsen er torsdag formiddag kl. 9.30 startet i Københavns byret.

Her er opfinderen og foredragsholderen anklaget for blandt andet seksuel mishandling, drab og partering af den svenske journalist Kim Wall, som han 10. august sejlede ud med i sin hjemmebyggede ubåd UC3 Nautilus.

Peter Madsen erkender at have parteret Kim Walls lig, men hævder, at hun omkom i ubåden ved en ulykke, og nægter sig skyldig i mishandling og drab.

Sagens anklager, Jakob Buch-Jepsen, fremlagde torsdag en rapport fra Retsmedicinsk Institut, hvor retsmedicinere undersøgte Peter Madsen 11. august, efter han var blevet reddet i land.

Her fremgår det at:

'Peter Madsen blev inden afhøringen kørt til Retsmedicinsk Institut. Her konstaterede retsmedicinerne, at Peter Madsen fremstod "rolig, sammenhængende og relevant". Han havde flere friske rifter på underarme og indtørret blod over venstre næsbor. Et billede, der bliver vist i retten viser Peter Madsen på retsmedicinsk institut. Han har en aflang blodplamage over venstre næsbor. - Det blod har siden vist sig at tilhøre Kim Wall', siger anklageren.

Billedet, som blev vist i retten, er ifølge BT's reporter i retssalen identisk med et billede, som har floreret i danske medier i flere måneder. Det viser Peter Madsen i samtale med en betjent lige efter opfinderen er reddet i land.

Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

På billedet fremgår det tydeligt, at der er en plamage over Peter Madsens venstre næsebor. Her ses det endnu tydeligere i et zoom:

Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Under torsdagens indledende retsmøde er der fremlagt en mentalundersøgelse af Peter Madsen, der bekriver ham som 'svært afvigende, med narcisitiske og psykopatiske træk'.

Således skriver BT's reporter fra retssalen:

'En mentalundersøgelse af Peter Madsen konstaterer, at Peter Madsen fremstår højst utroværdig. Samlet set fremstår han som pervers og svært seksuelt afvigende. Han er normalt begavet og ikke psykotisk. Undersøgelsen konkluderer, at han er "svært afvigende, med narcistiske og psykopatiske træk". Han beskrives som en patologisk løgner med en "glat og overfladisk charme". Han er følelseshæmmet, og udviser ifølge undersøgelsen "alvorlig mangel på empati, anger og skyldfølelse". Når hans afvigende personlighed sammenholdes med hans afvigende seksualitet, udgør Peter Madsen ifølge mentalundersøgelsen - såfremt han dømmes - en fare for andres liv, legeme og frihed.'

Der er afsat 12 dage til retssagen. Anklagemyndigheden går efter fængsel på livstid eller forvaring på ubestemt tid til Peter Madsen.

