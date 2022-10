Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag morgen står Bilka i Vejle i flammer.

Brandvæsnet kæmper stadig med at få slukket en voldsom brand, som brød ud i løbet af natten.

»Brandfolkene kæmper med alt, hvad de har,« siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, John Skjødt.

Billeder fra stedet viser, at flammerne er brudt igennem det store supermarkeds tag.

Foto: Natasja Nielsen Vis mere Foto: Natasja Nielsen

»Skaderne bliver store,« siger vagtchefen.

Hvor store de bliver, har han dog endnu ikke overblik over, men vagtchefen må skuffe de borgere, der havde planer om en tur i Bilka denne søndag.

»Bilka åbner i hvert fald ikke i dag, og nok heller ikke i morgen eller i overmorgen,« siger John Skjødt.

Både brandvæsnet og politiet er stadig til stede ved Bilka, hvor arbejdet med at slukke branden pågår.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

»Vi opfordrer folk til at holde sig væk fra området, så vi kan få arbejdsro,« lyder det på politiets Twitter-profil.

Kort efter klokken 05.00 søndag morgen kan politiet dog oplyse, at det er lykkedes at få branden under kontrol.

Brandvæsnet kan derfor inden længe gå i gang med efterslukningsarbejdet.

Hvorfor og hvordan branden i Bilka opstod, er endnu uvist.

»Vores brandtekniske undersøgelser kan først gå i gang, når branden er helt slukket og brandstedet er kølet af,« siger John Skjødt.