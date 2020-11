»Jeg downloadede Bilka plus app og blev overdænget med spammails fra "Bilka" om præmier og pakker til afhentning.«

Sådan lyder en kundes advarsel på et opslag på varehusets Facebook-profil, hvor der oplyses om netop falske beskeder og mails.

Bilka døjer nemlig med at svindlere udgiver sig for at være dem, og lokker personfølsomme oplysninger ud af kunderne.

»Vi er blevet gjort opmærksom på, at flere har modtaget en mail om, at de har vundet et gavekort på 5.000 kr. Disse mails er falske, og vi opfordrer alle til at slette mailen og IKKE klikke på nogen links i mailen!

Vores juridiske afdeling er underrettet. Del gerne opslaget,« skriver Bilka.

Advarslen kom ud 6. november, men er stadig aktuel, da problemet tilsyneladende stadig er der.

Derfor har også app'en 'Mit digitale selvforsvar' nu lavet en advarsel. Den app kan blandt andet downloades her.

»Nu figurer der også en "reklame" fra "jer" om at man kan vinde et 55" sony tv,« skriver en kunde, mens endnu en skriver:

»Jeg får dem hele tiden«.

Se Bilkas opslag her: