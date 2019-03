De fleste holder ind til siden, når politiets sirener hyler bag dig.

Men så er der også det fåtal, der gør alt for ikke at komme i dialog med ordensmagten.

Sådan en person mødte Københavns Vestegns Politi sent fredag aften.

I et vejkrydset ved Park Alle i Brøndby observerede en af politiets patruljer en Ford Mondeo, der kørte over for rødt.

Patruljen satte naturligvis efter bilisten, men han valgte ikke at adlyde de larmende sirener.

»Vi vil tale med ham, men det ønsker han ikke. Vi kører derfor efter ham, og han bliver ved med at køre rundt i Brøndby-området. Han ligger og kører over for rødt lys, så vi sætter mange patruljevogne på opgaven,« fortæller Michael Bundgaard, der er vagtchef i Københavns Vestegns Politi.

Det er til fare for civile borgeres sikkerhed, når en flugtbilist gang på gang suser over for rødt lys, så politiet så ingen anden udvej end at lægge sømmåtter ud.

Og det skulle vise sig, at det netop var en af dem, der stoppede biljagten.

»Han kører over vores sømmåtter på Gammel Køge Landevej, men i og med at luften stille og roligt siver ud, forhindrer det ham ikke at køre lidt videre. Han ender ved et stisystem nede ved kysten, og i et sving rammer han nogle stem og ender ude i Øresund,« fortæller Michael Bundgaard.

Der er heldigvis ikke mere end en halv meter højt vand, så manden kan selv træde ud af bilen.

Kort efter bliver han anholdt, men de få minutter i knæhøjt vand ender alligevel med at give en dramatisk afslutning.

»Han kommer op på land, men der ender han med at besvime af kulde, så vi kører ham på skadestuen,« fortæller vagtchefen.

Alt i alt varede biljagten 20 minutter.

Undervejs satte bilisten mange menneskers liv i fare, og dem vil politiet gerne tale med.

»Nu jeg har dig i røret, så vil vi gerne tale med nogle af de vidner, der har været udsat for fare, så de må meget gerne kontakte politiet,« oplyser Michael Bundgaard.