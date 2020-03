Politiet er lige nu massivt til stede i Valby, hvor man har anholdt en mand, der forsøgte at flygte fra politiet i bil.

»Vi har haft en eftersættelse, og vedkommende er kørt ind i Valbyparken,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Jess Voldager.

Han fortæller, at politiet i forbindelse med episoden har affyret et ukendt antal skud.

»Jeg kan ikke sige noget om, hvorfor man valgte at afgive skud,« siger vagtchefen og fortsætter:

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

»Men jeg kan fortælle, at der ikke er personskader.«

Manden blev kort efter biljagten anholdt.

Politiet er fortsat til stede i parken, som man har valgt at afspærre for at lave undersøgelser.

»Det er klart, at når der sker sådan noget, så laver vi nogle undersøgelser efterfølgende,« siger vagtchefen.