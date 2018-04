Flere politibiler fra forskellige politikredse var torsdag morgen involveret i en biljagt.

Tidligt torsdag morgen sneg en bilist, der har vist sig at være en blot 16-årig bulgarsk dreng, sig gennem betalingsanlægget ved Storebæltsbroen uden at betale.

Det medførte en anmeldelse til Fyns Politi, der derefter ledte efter den 16-årige på vejene. Da en politipatrulje spottede bilen på Vestfyn, en bulgarsk indregistreret BMW, begyndte en biljagt fra Fyn til Jylland.

»Vi finder BMW'en på motorvejen på Vestfyn. Der gør vi tegn til føreren af bilen, at han skal standse. Men han giver den bare mere gas og kører videre,« fortæller vagtchefen ved Fyns Politi Lars Fredensborg til TV 2/ Fyn.

Den 16-årige nåede forbi Lillebæltsbroen, før han blev stoppet nord for Kolding, efter at Fyns Politi fik hjælp fra Sydøstjyllands Politi, der også jagtede den unge BMW-fører.

Da bilen blev standset, viste det sig, at der på bagsædet sad et bulgarsk ægtepar og to mindre børn.

Den 16-årige er nu anholdt. Han er endnu ikke afhørt, da politiet afventer en tolk.