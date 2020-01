En biltyv forsøgte natten til mandag at flygte fra politiet gennem Københavns gader.

Han blev først stoppet, da en politibil til sidst kørte ind i ham.

Kort efter midnat søndag - klokken 00.39 - fik en politipatrulje øje på en bil på Vesterbro, som var stjålet.

Betjentene forsøgte at få føreren af bilen - en 35-årig mand - til at standse, men chaufføren valgte i stedet at trykke speederen i bund.

»Han nægtede at standse, så vi havde en kort eftersættelse på cirka seks minutter.«

Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup.

Flugtbilisten kørte blandt andet ad Vesterbrogade og Kaalundsgade på Vesterbro med politiet efter sig.

Vagtchefen forklarer, at patruljerne forsøgte at 'bokse bilen inde' ved at køre både foran og bagved ham, men at det lykkedes biltyven at køre uden om.

»Derfor valgte vi at påkøre ham forsigtigt og fik ham på den måde bragt til standsning,« siger Henrik Svejstrup.

Heldigvis kom hverken andre trafikanter, betjentene eller tyven selv noget til under biljagten.

I bilen havde den 35-årige mand en del tyvekoster.

Han blev anholdt og bliver nu sigtet for blandt andet brugstyveri og en række overtrædelse af færdselsloven.