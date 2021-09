En intens biljagt var torsdag formiddag i gang på Sjælland.

Jagten, som begyndte klokken 10.44, startede i København og endte efter, at politiet havde affyret skud og påkørt bilen.

Herefter kunne de anholde føreren af bilen.

Hvorfor politiet var nødt til at trække pistolen, ønsker Københavns Politi ikke at fortælle for nuværende.

»Det kan jeg ikke udtale mig om. Alt vil blive efterforsket og undersøgt,« fortæller Dyre Sønnicksen, vagtchef ved Københavns Politi.

Han fortæller endvidere, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed er blevet underrettet om episoden, men at de ikke har ønsket at undersøge den.

»Så det gør vi selv efter gældende forskrifter.«

Dyre Sønnicksen oplyser, at den anholdte er ved at blive afhørt, og derefter vil der blive truffet en beslutning om, hvad der videre skal ske.