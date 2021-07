Et større drama udspillede sig sent torsdag aften i Husum i det nordøstlige København.

Her måtte politiet ud i en regulær biljagt for at få fat i en eller flere personer, som de ifølge B.T.s oplysninger ønskede at tale med i forbindelse med en anden sag samme aften.

Politiet kunne torsdag aften ikke bekræfte den sammenhæng.

Billeder viser, at politiet måtte påkøre flugtbilen, en hvid BMW, for at stoppe personerne, som efterfølgende blev lagt på jorden i håndjern eller strips.

Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Foto: Presse-fotos.dk.

Vagtchefen hos Københavns Politi, Michael Andersen, bekræfter hændelsen over for B.T.

»Det er korrekt, at der fandt en eftersættelse sted. Den startede kloken 22.54 og var overstået fire minutter senere. Den slags er selvfølgelig altid voldsomt, men det var heldigvis hurtigt overstået,« siger han.

Ifølge B.T.s kilder stoppede biljagten ved Husum Station, og biljagten var ikke den eneste dramatik, som bydelen blev udsat for. Flere vidner melder nemlig om høje knald, der mindede om skud, og der skulle være politiaktioner ved en Føtex og på Frederikssundsvej.

Det skal dog understreges, at politiet torsdag aften ikke kunne bekræfte de udsagn.

Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Foto: Presse-fotos.dk.

»Jeg kan sige, at politiet undersøger et andet forhold. Om der er sammenhæng mellem de to, er alt for tidligt at sige, siger vagtchefen.

Politiet kunne torsdag aften kun bekræfte, at én person var anholdt, men kunne ikke udelukke, at tallet ville stige.

B.T. følger sagen...