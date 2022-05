Klokken 10.05 spotter en patruljevogn en bil på Hundige Strandvej i Greve, som kører for stærkt og har et sæt nummerplader på, der ikke passer til bilen.

Det får politiet til at signalere, at de vil snakke med føreren af bilen, der dog vælger at gasse op og flygte. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.

Politiet sætter efter bilen, der har en mandlig fører bag rettet. Ud fra nummerpladen på bilen, som bliver aflæst, kan politiet slå op i deres register og konstatere, at bilen er stjålet.

Bilen kører fra politiet i en væsentlig højere fart end den tilladte og kører flere gange over for rødt lys under biljagten, der ender på et stisystem i Poppellunden i Ishøj.

»Herefter kan bilen ikke køre mere og føreren tager benene på nakken. Vi har hundepatruljer på stedet, der lige nu forsøger at snuse ham op,« siger vagtchef ved Midt- og Vestsjællands politi Martin Bjerregaard.

Politiet vil nu undersøge om førerens fart under biljagten falder ind under kategorien vanvidskørsel.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke fortælle, om der er fundet stjålne genstande, våben eller andet i den stjålne bil.

Midt- og Vestsjællands Politis førsteprioritet er lige nu at finde føreren, der stadig er på flugt.