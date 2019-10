En biljagt endte onsdag aften i Askerødbebyggelsen i Greve, hvor politiet blev overfaldet med stenkast.

Politiet trak både peberspray og stave, da en gruppe unge i Askerødbebyggelsen i Greve onsdag aften kastede med sten mod betjente.

Optakten til urolighederne var en biljagt, hvor en motorcykelbetjent ville standse en BMW.

- Bilen stikker af og kører blandt andet over for rødt. Den kører ind i Askerødbebyggelsen, hvor de to personer i bilen springer ud og løber fra stedet, fortæller vagtchef Boye Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Da motorcykelbetjenten når frem til bilen, dukker en stor gruppe unge ifølge vagtchefen op.

- De skubber og presser ham, og han tilkalder hjælp, siger vagtchefen.

En patruljevogn, der er i nærheden, kommer hurtigt til stedet, men det lægger ikke en dæmper på gemytterne.

- De kaster sten mod betjentene, som trækker både stav og peberspray og tilkalder yderligere assistance, siger Boye Rasmussen.

Kort efter er et stort, bevæbnet politiopbud fremme i bebyggelsen, og de unge fortrækker.

- Vi får sikret bilen, og en enkelt person er anholdt for ikke at efterkomme politiets henstilling, fortæller vagtchefen.

