Politiet var onsdag aften massivt til stede Askerødbebyggelsen i Greve.

I første omgang var årsagen uklar, men lidt efter klokken 22 forklarer Midt- og Vestsjællands Politi til Ritzau, at politiet trak både peberspray og stave, da en gruppe unge kastede med sten mod betjentene.

Optakten til urolighederne var en biljagt, hvor en motorcykelbetjent ville standse en BMW.

»Bilen stikker af og kører blandt andet over for rødt. Den kører ind i Askerødbebyggelsen, hvor de to personer i bilen springer ud og løber fra stedet,« fortæller vagtchef Boye Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi til Ritzau.

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

Da motorcykelbetjenten når frem til bilen, dukker en stor gruppe unge ifølge vagtchefen op.

»De skubber og presser ham, og han tilkalder hjælp,« siger vagtchefen.

En patruljevogn, der er i nærheden, kommer hurtigt til stedet, men det lægger ikke en dæmper på gemytterne.

»De kaster sten mod betjentene, som trækker både stav og peberspray og tilkalder yderligere assistance,« siger Boye Rasmussen.

Foto: Steven Knap/Byrd Vis mere Foto: Steven Knap/Byrd

Kort efter er et stort, bevæbnet politiopbud fremme i bebyggelsen, og de unge fortrækker.

»Vi får sikret bilen, og en enkelt person er anholdt for ikke at efterkomme politiets henstilling,« fortæller vagtchefen.

Boligområdet Askerød i Hundige har tidligere været en visitationszone grundet skyderier.

Senest gang var tilbage i 2018.