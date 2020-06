To bilister får medhold i Højesteret. De tastede nummerpladser forkert, da de skulle betale for parkering.

To bilister slipper for at betale for parkeringsbøder, som de fik, fordi de indtastede deres nummerplader forkert, da de betalte.

Det har Højesteret afgjort torsdag.

Begge bilister betalte for parkeringen ved en betalingsautomat. Der blev ikke udskrevet en fysisk billet, men oplysningerne om betaling blev sendt til en online database.

Uheldigvis for bilisterne havde de begge lavet en fejl, da de indtastede deres registreringsnumre i forbindelse med betalingen. Den ene tastede et bogstav for lidt, den anden et bogstav for meget.

Det betød, at parkeringsvagten ved et opslag i databasen ikke kunne se, at de havde betalt for parkeringen, og de fik en bøde.

Højesteret lægger vægt på, at bilisterne havde betalt for parkeringen, og der ikke var køretøjer med de registreringsnumre, som de tastede ind ved en fejl.

- Højesteret bemærkede, at der derfor ikke var risiko for misbrug, herunder for at en anden bilist havde parkeret sit motorkøretøj i samme område og nydt godt af den betalte parkering, skriver retten.

Landsretten var ligeledes nået frem til, at Københavns Kommune ikke kunne fastholde afgifterne.

Forinden var sagerne dog faldet forskelligt ud i fogedretten.

I den ene sag sagde fogedretten, at det er bilistens ansvar at sørge for, at de indtastede oplysninger er korrekte. Bilisten blev derfor dømt til at betale bøden.

I den anden sag nåede fogedretten til en anden konklusion.

Selv om bilisten har ansvar for at oplysningerne er korrekte, kunne kommunen i den konkrete sag identificere bilen og konstatere, at der var betalt for parkering. Retten ophævede derfor parkeringsbøden.

/ritzau/