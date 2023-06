343 bilister er foreløbig gået i politiets fartfælde på stedet.

Og de bliver næppe de sidste.

For på E45 Østjyske Motorvej vest for Aarhus er bilisterne tilsyneladende ikke specielt hensynsfulde mod de vejarbejdere, der i disse uger arbejder dag og nat for at gøre motorvejen bredere, så den i sidste ende får seks spor.

Ifølge stiften.dk har 56 af de 343 bilister, der foreløbig er blevet målt til at køre for stærkt ved vejarbejdet, nemlig overskredet fartgrænserne på 50 og 80 km/t. så markant, at de står til en betinget frakendelse af kørekortet.

De vil altså skulle til både en ny teori- og køreprøve for fortsat at måtte køre bil.

Og op til weekenden var den gal igen ved det østjyske vejarbejde.

På under fem timer torsdag aften og natten til fredag blev 31 bilister målt til at køre for stærkt på de fartmålere, som færdselssektionen hos Østjyllands Politi havde sat op på Østjyske Motorvej nord for krydset med Herningmotorvejen.

Her var fartgrænsen 50 km/t., men fire af de 31 fartsyndere blæste så meget på reglerne, at de nu står til et klip i kørekortet. Og to kan forvente en betinget frakendelse af kørekortet.

Allerede i slutningen af maj lød det fra Amrik Chadha, der er leder af færdselssektionen hos Østjyllands Politi, at der var bekymrende mange fartsyndere på strækningen, efter at 28 bilister var blevet målt til at køre for stærkt på under seks timer på motorvejsstrækningen.

»Det er simpelthen alt, alt for højt et tal, og det er meget bekymrende, at så mange vælger fuldstændig at ignorere hastighedsbegrænsningerne. Det er jo voldsomt utrygt for de folk, der skal gå og arbejde på strækningen, og der er en grund til, at den tilladte hastighed er sat så meget ned på stedet,« understregede sektionslederen.