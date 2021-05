Kort efter middag blev bilisterne på Sønderborg Motorvejen overrasket af et kraftigt haglvejr.

Det betød, at der i løbet af kort tid var tre uheld på en stækning på blot to kilometer.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Vejen var en overgang spærret, men der er nu åbnet for trafik igen.

Vi er ved at være færdige på stedet. 3 uheld inden for 2 km. Sket pga. pludselig haglvejr, hvortil hastigheden var for høj. 1 person kørt til kontrol på sygehuset. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) May 2, 2021

»Der er ingen tvivl om, at det er vejret med pludselige voldsomme hagl- og tordenbyger, der er kommet bag på bilisterne,« fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Heldigvis kom ingen personer noget alvorligt til.

»En enkelt er blevet kørt til tjek på hospitalet,« fortæller vagtchefen.