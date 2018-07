'Det er helt uacceptabelt'.

Sådan lyder det tirsdag fra Midt- og Vestsjællands Politi, efter flere bilister mandag eftermiddag valgte at benytte sig af nødsporet på Holbækmotorvejen for at komme forbi en ulykke.

Ulykken var sket klokken 16:32, da en 52-årig mandlig motorcyklist i vestgående retning formodes at have overset den kø, der var opstået foran ham. Manden forsøgte at bremse, og i den forbindelse blev han slynget af sin motorcykel og ind i en betonpille. Manden mistede livet i ulykken, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i sin døgnrapport.

Flere bilister trak ud i nødsporet i et forsøg på at komme forbi.

'I forbindelse med uheldet benyttede flere bilister sig af nødsporet for at komme forbi, hvilket er helt uacceptabelt', skriver politiet i døgnrapporten.

Opfølgning på færdselsuheld på Holbæk MTV. Der er lang kø i det vestgående spor. Find alternativ rute og overhold færdselsloven. Kørsel i nødsporet er strafbart. Ikke flere oplysninger pt.#politidk — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) 9. juli 2018

Til TV 2 fortæller kommunikationsansvarlig hos Midt- og Vestsjællands Politi, Carsten Andersen, at bilister, der overvejer at gøre det samme i fremtiden, skal vide, at politiet holder øje med dem.

»Det er helt uacceptabelt, og hvis vi havde haft mandskab til at retsforfølge de bilister, der gjorde det, så havde vi gjort det,« siger han.