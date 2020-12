Høj fart og uopmærksomhed er blandt de hyppigste årsager til ulykker i trafikken, viser en ny undersøgelse.

Tab af koncentration bag rattet, styret eller bare til fods er en af de største årsager til, at det ender galt i trafikken.

Det skriver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker i en pressemeddelelse.

Uopmærksomhed er årsag til hver tredje af de uheld, som kommissionen har undersøgt. Som regel var der også flere årsager til ulykkerne, når man ser samlet på de 270 ulykker, som kommissionen har undersøgt.

- Det er slående, hvor mange mennesker som ikke tager det at køre bil alvorligt. Der bliver kørt for stærkt, og der bliver kørt meget hensynsløst, og der køres uden at være opmærksom på kørslen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) til Ritzau.

Han kommer med en opfordring til de danske trafikanter.

- Kør bil, når du kører bil. Læg mobiltelefonen til side. Sænk hastigheden til det tilladte, så skal det nok gå alt sammen. Vi skal nok komme frem til tiden, siger han.

Den manglende opmærksomhed viste sig på forskellig vis i undersøgelsen, og den findes både hos føreren bag rattet og fodgængerne.

Der var situationer, hvor trafikanterne var distraheret af noget, der ikke havde med kørslen at gøre enten inde i eller uden for bilen - fortæller kommissionens formand, Rikke Rysgaard, til Ritzau.

- Det kan være, at man snakker med en passager eller stiller på radioen, siger hun.

Kommissionen noterer sig også, at trafikanter for eksempel på lange lige strækninger simpelthen faldt i staver og ikke holdt øje med trafikken forude.

Af og til blev selve trafikken distraherende: En bilist havde så meget fokus på de andre biler i et sving, at vedkommende overså en fodgænger.

Især for de unge spiller uopmærksomheden ind, når de er involveret i ulykker.

- Man er ivrig, og man taler med sine kammerater, når man går hen ad fortovet. Man kan måske lidt glemme, at man faktisk er i en trafiksituation, som jo potentielt kan være farlig, hvis man krydser vejen, siger Rikke Rysgaard.

Også for høj hastighed har sat sit aftryk på ulykkerne, som kommissionen har undersøgt.

- Vi kan se, at det særligt er de unge mænd, hvor hastighed er en årsag til, at de ender i en trafikulykke, siger Rikke Rysgaard.

For undersøgelsens unge mellem 18 år og 24 år var for høj hastighed i knap hver tredje af tilfældene medvirkende til, at ulykken skete.

Det er tre gange så ofte, som for trafikanterne over 35 år. Her spillede høj hastighed kun en rolle i højst ti procent af ulykkerne.

