Patruljevogne i det østlige Aalborg har brugt en del af deres mandag eftermiddag på at jagte en 24-årig bilist, der nægtede at stoppe.

Biljagten kostede bilisten en tur over en kantsten samt noget hvidt pulver, der røg ud af bilens vindue under jagten.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Poul Fastergaard.

»Vi får en anmeldelse fra en borger, der kører efter en bil på motorvejen nede ved Skørping, fordi han mistænker bilisten for at være påvirket, da han kører mærkeligt,« siger han til Ritzau.

Anmelderen mente, at manden kunne være påvirket af alkohol. Men den 24-årige bilist gav ikke meget for politipatruljens tilkendegivelse af, at de gerne ville tale med ham.

»Han fortsætter, selv om vi har blå blink og sirener tændt. Der bliver en eftersættelse rundt i Aalborg Øst,« siger vagtchefen.

Selv om bilisten nægter at stoppe foregår eftersættelsen dog ved hastigheder, der højest kommer op på 90 kilometer i timen.

»Han kører over for rødt lys og krydser nogle midterrabatter. I forbindelse med eftersættelsen kaster han noget hvidt pulver ud af bilen,« forklarer Poul Fastergaard til Ritzau.

Pulveret havde han haft i nogle poser. Men det går ikke helt som planlagt. I bilistens bestræbelser på at bortskaffe pulevet ender det med at blive smurt ud over såvel bilens interiør såvel som sider.

»Han forsøger at blande det op med vand, og det er derfor, det sidder over det hele. Det sad også på ham selv, da vi pågreb ham«, siger Poul Fastergaard.

Pågribelsen skete ved Gigantium - og jagten endte udramatisk ved at bilisten kørte galt i krydset ved Langagervej, Humlebakken og Lemvigvej.

»Han kører op over en kantsten,« forklarer Poul Fastergaard, der ikke kan slå fast, om der er tale om et ufrivilligt stop eller ej.

Den 24-årige mand sidder nu i arresten på politigården i Aalborg - sigtet for at køre i narkotikapåvirket tilstand. Tirsdag bliver han fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aalborg. Nordjyllands Politi kan endnu ikke oplyse, hvad Anklagemyndigheden her vil kræve.

»Juristerne skal lige se på sagen. Det er for tidligt at sige, hvad anklageren vil gå i retten med,« siger vagtchef Poul Fastergaard.