Ved en fartkontrol i København fredag aften blev en bilist målt til at køre 274 kilometer i timen.

En bilist blev målt til at køre 274 kilometer i timen, da politiet i København fredag aften gennemførte en hastighedskontrol ved Øresundstunnelen.

På strækningen er der en hastighedsgrænse på 90 kilometer. En anden bilist blev i kontrollen målt til 205 kilometer.

Det meddeler Københavns Politi i et tweet.

Ud over de to "vanvidsbilister", som politiet kalder dem, er 13 andre sigtet for at at overtræde hastighedsgrænsen, fremgår det af meldingen.

/ritzau/