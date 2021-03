En ung bilist fra Vollsmose har fået inddraget sit kørekort efter vanvidskørsel i bydelen.

Det oplyser Fyns Politi.

Politikredsen har tirsdag standset bilisten, en ung mand fra årgang 1999, og sigtet ham for flere overtrædelser.

Ikke nok med at han er sigtet for at have kørt over for rødt lys to gange, står han også sigtet for at have kørt 175 km/t i en 60-zone.

Hvis nogle har været tæt på at blive ramt af denne bil, bedes de kontakte politiet. Foto: Fyns Politi Vis mere Hvis nogle har været tæt på at blive ramt af denne bil, bedes de kontakte politiet. Foto: Fyns Politi

»Det er jo vanvittigt. Sådan noget kan gå grueligt galt. Så fuldstændig vanvittigt,« lyder kommentaren på sigtelsen fra vagtchef Kenneth Taanquist fra Fyns Politi.

Han kan ikke sige, hvad den unge mand står til rent strafmæssigt. Det bliver op til anklagemyndigheden.

Politiet efterlyser dog vidner i sagen. Helt konkret et par biler, som måtte bremse kraftigt op for ikke at blive ramt, lyder det.

»Det er for at belyse sagen, vi kan få deres version, og så overtrædelsen kan underbygges,« siger Kenneth Taanquist.

Henvendelser i politiets retning kan ske på telefon 1-1-4.