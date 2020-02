Politiet leder efter en bilist, som sent lørdag aften stak af fra et ulykkessted.

Ulykken skete lørdag aften på Borups Allé i København.

Det bekræfter Københavns Politi over for B.T.

»Der er tale om en ulykke med tre involverede. En bilist kører over for rødt lys og kører ind i en anden bilist, som så støder sammen med en tredje,« forklarer vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Stormer.

Ulykken på Borups Allé i København. Foto: Mathias Øgendal / presse-fotos.dk. Vis mere Ulykken på Borups Allé i København. Foto: Mathias Øgendal / presse-fotos.dk.

Bilisten, der kørte over for rødt, stak efterfølgende af fra ulykkesstedet, hvorfor Københavns Politi beskriver hændelsen som et 'færdselsuheld med flugt'.

København Politi er nu i færd med at finde frem til flugtbilisten, oplyser man.

Københavns Politis opfattelse er, at der var to - en fører og medpassager - i den bil, der stak af.

Ingen personer i de øvrige biler kom til skade i ulykken.