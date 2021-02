Det kan ende med at blive en dyr omgang for en mandlig nordjyde, efter han tirsdag blev stoppet med en usædvanligt høj promille.

For med en promille på 3,2 og dermed betydeligt over grænsen på 0,5, så valgte politiet at konfiskere hans bil på stedet.

Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

'Tirsdag den 2. februar om formiddagen sigtede Nordjyllands Politi en bilist for spirituskørsel på Hadsundvej i Arden. En anmelder havde kontaktet politiet telefonisk, da den pågældende bilist kørte usikkert – hvorfor anmelder fattede mistanke til spirituskørsel,' skriver de.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

En alkometertest på stedet viste, at manden tilsyneladende havde indtaget alkohol i et sådant omfang, at han havde en promille på 3,2, hvorfor manden efterfølgende blev kørt til et nærliggende sygehus for få taget en blodprøve.

Blodprøven vil blive anvendt som eventuelt bevismateriale i en sag mod manden.

Dermed kan der altså være lange udsigter til, at manden får sin bil at se igen, ligesom han kan risikere en betinget fængselsstraf.