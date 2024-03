Politiet modtog to anmeldelser om en slingrende bilist, der ovenikøbet kørte for stærkt, på Hobrovej i Aalborg.

Da bilisten blev stoppet, viste det sig, at der i den grad var noget om snakken.

For den mandlige fører af bilen viste sig at have en promille på hele 2,46, skriver TV2 Nord.

Det var den tredje test, som viste den skyhøje promille, der nu kan koste bilisten dyrt.

At køre med en promille på over 2,0 karakteriseres nemlig som vanvidskørsel, så manden blev anholdt, mistede kørerkortet – og risikerer også at miste sin bil.

Den er nu blevet beslaglagt af politiet, og manden mister køretøjet, hvis blodprøver bekræfter, at promillen var over højere end 2,0.

Af Sundhed.dk fremgår det, at en promille af den størrelse, manden – sandsynligvis – kørte med har følgende effekt:

»Klar forringet motorisk kontrol, nedsat hukommelse, hypnosetilstand, blackouts, generel bedøvelse.«

Promillegrænsen her i Danmark er 0,5, men du kan godt blive straffet for spirituskørsel med en lavere promille, hvis du er så påvirket, at du ikke er i stand til at køre sikkert.