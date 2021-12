»Kør mig på hospitalet. Jeg er blevet skudt.«

Sådan lød det korte budskab til en tilfældig bilist på Ring 4 i Herlev natten til tirsdag fra en 25-årig mand, der netop var blevet skudt i hovedet.

Kort efter nåede den mandlige bilist frem til Akutmodtagelsen på det nærliggende Herlev Hospital med skudofferet, som straks blev lagt i kunstig koma.

Samtidig blev der kl. 01.04 slået alarm til Københavns Vestegns Politi, og en større eftersøgning blev sat i gang med blandt andet politihunde omkring det formodede gerningssted på Ring 4 ved Krebsdammen.

Og omkring to timer senere fandt en hundepatrulje på et grønt område ved Krebsdammen en yngre mand, der var dræbt med skud.

Han er tirsdag formiddag identificeret som en mand i 20'erne, men yderligere oplysninger om hans identitet ønsker efterforskningslederen foreløbig ikke at oplyse.

»De pårørende er endnu ikke underrettet, og der er også nogle efterforskningstaktiske hensyn, så jeg ikke kan kommentere nærmere på hverken hans eller den indlagte mands nationalitet eller eventuelle tilknytning til bandemiljøet,« siger politiinspektør Michael Hellensberg fra Vestegnens Politi.

Liget af den unge mand blev fundet nær en transformatorstation i den nordlige del af Krebsdammen, hvor der både ligger en golfbane og en rideskole i nærheden.

25 meter fra liget holdt en sort Skoda Roomster efterladt.

»Vi forbinder den til efterforskningen, men vi er faktisk foreløbig ikke klar over, om det er de forurettede eller gerningsmanden/gerningsmændene, som har kørt i den. Dog ved vi, at den er brugsstjålet med rette nøgle 1. december ved Lejre,« oplyser efterforskningslederen.

»Vi arbejder intensivt på at klarlægge hændelsesforløbet, og blandt andet er vi interesseret i oplysninger om den sorte Skoda, som kan være set i Herlev-området efter midnat eller være set et andet sted i løbet af den sidste uges tid. Og naturligvis er vi også interesseret i henvendelser fra folk, der har bemærket noget andet interessant omkring Krebsdammen ved 01-tiden,« tilføjer politiinspektør Michael Hellensberg.

Efterforskningslederen er foreløbig ikke klar over, præcis hvilket geografisk sted den 25-årige mand, der stoppede en bil for at blive kørt på hospitalet, blev ramt.

»Vi ved foreløbig heller ikke, hvad der er blevet skudt med. Det er noget af det, som de tekniske undersøgelser på gerningsstedet skal klarlægge.«

Politiinspektøren ønsker ikke at svare på, om det tyder på, at de to forurettede ved skyderiet i Herlev selv har været bevæbnede.

Nattens skudepisode er den fjerde på under en uge i hovedstadsområdet.

Torsdag eftermiddag blev en 27-årig mand fra bandemiljøet dræbt af skud omkring Nørrebrogade, mens en anden mand nåede at løbe væk fra gerningsmandens skud. To yngre mænd blev kort efter anholdt i nærheden, og er nu varetægtsfængslet.

Fredag formiddag blev en 17-årig, bulgarsk dreng dræbt i en frisørsalon i Islev i Rødovre, hvor også en 15-årig dreng og en 28-årig mand blev såret af skud fra to gerningsmænd

Og lørdag aften blev en 39-årig mand hårdt såret af skud i hovedet på en vandpibecafé på Åboulevard i skellet mellem Nørrebro og Frederiksberg.

Politiinspektør Michael Hellensberg fra Vestegnens Politi oplyser, at nattens skyderi i Herlev bliver efterforsket ud fra, at der meget vel kan være en sammenhæng med de seneste skyderier i Storkøbenhavn. Han understreger dog samtidig, at der efterforskes bredt for at klarlægge det præcise hændelsesforløb og motiverne bag.