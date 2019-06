En mandlig motorcyklist blev fredag aften ramt af en bil på Østjyske Motorvej og alvorligt kvæstet.

Manden kom kørende i nordgående retning på en strækning ved afkørsel 53, hvor der er vejarbejde og nedsat hastighed.

En yngre mand i en bil opdagede tilsyneladende for sent, at der var kø, og trak ud i anden vognbane for at undgå at ramme bilen foran. Her ramte han motorcyklisten, der kort efter blev indlagt på Skejby Sygehus i kritisk tilstand.

»Vi kan ikke sige andet, end at han er i kritisk tilstand, og tilstanden er uændret her til morgen,« fortæller vagtchef hos Sydøstjyllands Politis, Hans Hoffensetz, til Ugeposten Skanderborg.

Politiet er ikke 100 procent sikre på, hvem motorcyklisten er, men man har en formodning og har kontaktet pårørende til den formodede motorcyklist.

Den 28-årige mand i bilen kom ikke noget til ved ulykken, men han risikerer en sigtelse, fordi han ikke afpassede hastigheden efter forholdene, skiftede bane ved tæt kørsel og ikke holdt tilstrækkelig afstand.

Efter ulykken var motorvejen helt spærret i omkring en halv time, og det gav mange kilometer kø på strækningen.

En bilinspektør skal nu undersøge ulykken nærmere.