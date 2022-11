Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mandag morgen kom en bilist kørende ved Tuborgvej på Helsingørmotorvejen, da han så tre drenge stå på en motorvejsbro.

Da han kom tættere på broen, så han pludselig, at en af drengene gjorde klar til at kaste en sten.

Og så lød der et smæld.

En lille sten ramte bilens forrude og lave en mindre flænge.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

»Vi kunne konstatere, at der var lavet et mærke på størrelse med en enkrone, så vi valgte ikke at lukke motorvejen ned, da det ville være for svært at finde den lille sten og i øvrigt tage dna derfra,« siger vagtchef Henrik Tehlin og fortsætter:

»Men vi efterforsker det som, at gerningsmanden har forvoldt fare for liv eller førlighed. Så vi tager det meget alvorligt«.

Politiet vil nu indhente noget videoovervågning fra stedet.