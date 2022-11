Lyt til artiklen

Onsdag aften ramte en ung bilist en barnevogn, hvori der lå en lille dreng på halvandet år i Korsør.

Det bekræfter vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Heidi Grandt Andresen, til TV 2 Øst.

»Føreren af bilen forsøger at undvige barnevognen, men rammer den ved lav hastighed, og barnet ryger ned på vejen,« fortæller hun til mediet og tilføjer:

»Flere har set det, og det har virket voldsomt, at der har ligget en barnevogn på vejen, og der har været ambulancer.«

Det var angiveligt en parkeret trailer, der gjorde, at bilisten – en ung, lokal mand – overså både barnevognen og barnets mor.

Så snart, at uheldet var sket, henvendte han sig da også selv til det lille barn og moderen for at hjælpe, inden politi og ambulancer ankom til stedet.

På trods af, at der »ikke umiddelbart« er tale om alvorlig personskade, blev drengen på halvandet år kørt til kontrol på Slagelse Sygehus for at blive tilset – og grundet hans alder efterfølgende overført til Odense Universitetshospital til observation.

Politiet har foretaget en blodprøve på bilisten, men intet tyder på, at han var påvirket under påkørslen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, men det har ikke været muligt i skrivende stund.