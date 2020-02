En 47-årig kvindelig bilist fra Grave fik sig noget af et chok, da hun kom kørende i sin bil mandag eftermiddag.

Chokket kom, da der pludseligt kom en Europa-palle flyvende igennem luften og lige imod hendes bil.

Det skriver sn.dk.

Episoden skete da hun kom kørende på Vindingevej.

Pallen kom fra en lastbil, der kørte foran kvinden.

Ifølge kvinden og vidner lå pallen løst på en presenning, hvor vinden fik fat i den. Pallen ramte venstre forskærm på bilen, og det medførte en kæmpe bule. Den 47-årig kvindelig bilist kom dog ikke noget til, og hun slap med forskrækkelsen.

Lastbilchaufføren, som er en 36-årig mand fra København S, blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, da han ikke havde sikret sig, at pallen ikke kunne ryge af lastbilen under kørslen.

Chaufføren af lastbilen kan nu vente på at modtage en bøde.