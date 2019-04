Hvad der startede som et mindre færdselsuheld lørdag eftermiddag i Aalborg, udviklede sig på dramatisk vis.

En bus blev lettere påkørt af en personbil, og da buschaufføren steg ud for at tage kontakt til bilisten, eskalerede situationen.

For i stedet for at tale med buschaufføren valgte føreren af bilen at gasse op og køre direkte ind i buschaufføren.

Chaufføren røg op på bilens kølerhjelm, og det fik ikke bilisten til at stoppe. Han fortsatte flere meter hen ad vejen, inden buschaufføren faldt af kølerhjelmen og ned på asfalten.

Liggende på asfalten skulle man tro, det var overstået for den uheldige chauffør, men dramaet sluttede ikke her.

Bilisten steg nemlig hurtigt ud af sin bil for at gå hen og sparke buschaufføren på kroppen og i hovedet, inden han satte sig ind i bilen og kørte fra stedet.

Det skriver Nordjyske.

En hjernerystelse, en masse knubs og et muligt brud på anklen var, hvad buschaufføren pådrog sig under overfaldet.

Heldigvis var flere vidner i stand til hjælpe, så det lykkedes Nordjyllands Politi at finde frem til bilisten, der er en 26-årig mand fra Aalborg.

Den 26-årige mand har overnattet i arresten natten til søndag, hvor han klokken 11 blev fremstillet i grundlovsforhør i Hjørring.