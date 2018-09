En 34-årig mand blev sent tirsdag eftermiddag udsat for et regulært landevejsrøveri på Fårupvej vest for Saltum ved Aalborg.

Omkring kl. 17.50 kørte en hvid stationcar pludselig op på siden af hans bil, dyttede og pressede bilen ud i vejsiden, skriver NORDJYSKE Medier.

Da den 34-årige mand stoppede sin bil, steg en muskuløs mand ud af den hvide stationcar, gik over og slog ham i ansigtet.

- Den muskuløse mand råbte: ”Kom med omsætningen, kom med omsætningen”, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.

Ved du noget om sagen, så vil BT gerne høre fra dig på 1929@bt.dk

Den 34-årige, der driver en butik i Hjørring, svarede, at han ikke havde nogen omsætning, og der opstod tumult, hvor den muskuløse voldsmand stjal den 34-åriges mobiltelefon, men kort efter tabte den.

Derefter løb gerningsmanden tilbage til den hvide stationcar, hvori der sad en anden person. Parret kørte væk i retning mod syd.

Gerningsmanden beskrives som 180-90 cm, dansktalende, skaldet, muskuløs og med tatovering på halsen. Han var iført en sort hættetrøje.