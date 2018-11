Bilist og arbejdskollega forsøgte i røgfyldt opgang at banke beboere op i ejendom i Hørve.

En 26-årig mand har mistet livet i forbindelse med en brand i en etageejendom i Nordvestsjælland tidligt mandag morgen.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet fik anmeldelsen om branden i en etageejendom på Nørregade 13 i Hørve klokken 05.02.

- En bilist på vej på arbejde så, at der sivede røg ud af bygningen, siger Martin Bjerregaard, der er pressetalsmand i politiet.

Han og en arbejdskollega gik ind i bygningens røgfyldte opgang, hvor de hamrede på dørene for at få vækket folk.

Politiet oplyser, at der var tre personer, som blev hjulpet ud af brandvæsenets folk.

Men det sted i ejendommen, hvor røgen var kraftigst, fandt brandfolkene en livløs 26-årig mand. Han blev bragt på sygehuset, hvor en læge erklærede ham død.

Brandvæsenet arbejdede tidligt mandag morgen på at slukke flammerne. Senere skal politiets teknikere gennemgå brandtomten for at afgøre årsagen til branden.

Alt tyder på, at der er tale om en ulykke, oplyser politiet på Twitter.

/ritzau/