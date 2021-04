Ung mand står uden bil efter vanvidskørsel. Blev jagtet af politiet fra Sydsjælland til Nordfalster.

Politiet har beslaglagt en bil, efter at føreren lørdag aften på Sydsjælland og Nordfalster kørte så hasarderet, at der ifølge politiet var tale om såkaldt vanvidskørsel.

Den foregik blandt andet på Sydmotorvejen, oplyser vagtchef Lars Westerweel fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Føreren kastede sig ifølge politiet ud i lovovertrædelserne, da han ikke ville efterkomme politiets forsøg på at stoppe ham i Stensved.

Manden, der er i 20'erne, sigtes for på hensynsløs måde at have udsat andre for fare, og dermed er der tale om vanvidskørsel, oplyser anklager Mia Østergaard.

Han påkørte en patruljevogn flere gange, ligesom han bakkede ind i en civil bilist, oplyser hun.

- Han nægter sig skyldig, siger Mia Østergaard.

Men dommeren har fundet en begrundet mistanke og har varetægtsfængslet bilisten til 21. april.

Manden har dog erkendt at have været påvirket af alkohol og narkotika.

Han ejer selv den bil, som politiet i medfør af en ny lovændring straks beslaglagde.

Loven har virket i april, og for nylig oplyste politiet, at 21 biler var blevet beslaglagt alene på en uge. Skærpelsen har mødt kritik, fordi bilejere rammes, også selv om de ikke selv har siddet bag rattet.

Samme politikreds sigtede tidligt på morgenen lørdag en anden bilist for at opføre sig så groft i trafikken, at det også kom ind under definitionen af vanvidskørsel.

Her var det en 26-årig mand, der over en strækning på godt 14 kilometer kørte mod færdselsretningen på motorvejen fra Storebæltsbroen til Slagelse.

Flere bilister måtte foretage undvigemanøvrer for at undgå at blive påkørt, har politiet oplyst.

Også lørdagens retsmøde endte med varetægtsfængsling.

/ritzau/