En bilist har mistet sin førerret efter at have kørt alt for stærkt.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Føreren blev i nat målt til at køre mindst 122 km/t ved afslutningen af Helsingørmotorvejen. En zone hvor man kun må køre 60 km/t.

Da hastigheden var over 100 procent af det tilladte blev bilen beslaglagt med henblik på konfiskation.

Kørslen bliver klassificeret som vanvidskørsel.

