En brandbil under udrykning væltede onsdag ned over en personbil i Vejle. 20-årig mand blev alvorligt kvæstet.

Et sammenstød i et vejkryds i Vejle medførte onsdag eftermiddag, at en brandbil under udrykning tippede og væltede ned over en personbil.

Bag rattet i personbilen sad en 20-årig mand. Han blev alvorligt kvæstet og måtte flyves med helikopter til Odense Universitetshospital.

Torsdag formiddag er status, at den unge bilist er i kritisk tilstand, men han er stabil og er uden for livsfare.

Det oplyser vicepolitiinspektør Mikkel Ross fra Patruljecenter Midt i Vejle under Sydøstjyllands Politi.

To brandmænd kom lettere til skade ved ulykken, som fandt sted i krydset mellem Viborgvej og Ellehammersvej.

De blev kørt med ambulance til Sygehus Lillebælt i Kolding.

- Brandbilen kører frem for rødt i krydset. Det har den 20-årige bilist ikke bemærket, da han kører frem for grønt lys.

- Han kommer på tværs af brandbilen, som rammer hans bil i siden og skubber den cirka 20 meter, inden den vælter ned over personbilen, siger Mikkel Ross.

Redningsmandskab måtte efterfølgende hjælpe den 20-årige bilist fri, da han sad fastklemt under brandbilen.

Som altid ved alvorlige ulykker blev en bilinspektør tilkaldt for at foretage tekniske undersøgelser af uheldsstedet og køretøjerne.

/ritzau/