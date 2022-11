Lyt til artiklen

Med en tårnhøj promille i blodet skabte en 53-årig bilist søndag aften skræk og rædsel på landevejene i den østsjællandske landkommune Stevns.

Hændelsen, der må siges at være ganske dramatisk, står beskrevet detaljeret i den seneste døgnrapport fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Her kan man læse, at den 52-årige var hamrende fuld, og at han havde været faretruende tæt på at brage ind i en modkørende personbil, da han var i færd med at overhale flere biler på den mørke landevej.

At det ikke var endt i et frontalt sammenstød skyldes, at den modkørende bilist, en 52-årig mand, med nød og næppe nåede at styre sin bil ud i rabatten - med et smadret sidespejl som resultat af at være blevet strejfet af varebilen.

Politiet blev efterfølgende alarmeret, og en patruljebil sendt afsted med fuld udrykning.

På den sydlige del af Stevns traf patruljen varebilen med den 53-årige bag rattet.

Standsningen af køretøjet gik dog ikke som håbet.

Den 53-årige kørte over i den modsatte kørebanehalvdel, så patruljebilen måtte bremse kraftigt op og lave en undvigemanøvre for at undgå at blive påkørt

Kort efter lykkedes det dog politiet at få standset varebilen. Ifølge døgnrapporten foregik det »udramatisk«.

Da den 53-årige fører virkede kraftigt spirituspåvirket, blev han rutinemæssigt testet med et alkometer.

Det viste, at han havde langt over to i promille.

Manden, der kommer fra Polen, men opholder sig i Danmark, blev derfor anholdt.

I første omgang blev han sigtet for spirituskørsel, der efter al sandsynlighed er omfattet af reglerne om vanvidskørsel på grund af promillens størrelse.

Desuden blev varebilen, som manden havde været fører af, og som tilhørte et firma, beslaglagt med henblik på senere konfiskation. Også ud fra reglerne om vanvidskørsel.

Efterfølgende blev den 53-årige kørt til sygehuset og fik udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse, som kan anvendes som bevismiddel i en efterfølgende straffesag.

Efter at have sovet sin brandert ud i politiets varetægt blev manden mandag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.

Anklagemyndigheden mener, at den 53-årige udover spirituskørsel med høj promille også har bragt andre i livsfare med sin hasarderede kørsel.

Grundlovsforhøret endte med, at dommeren valgte at varetægtsfængsle den 53-årige polak foreløbig frem til 24. november. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til B.T.