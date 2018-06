Fredag eftermiddag var der en bilist, der havde lidt for travlt, da han kørte på Lunderskovvej vest for Kolding.

En af politiets ATK-biler fangede fartbilisten, der kørte hele 201 km/t på en landevejsstrækning, hvor det kun er tilladt at køre 80 km/t. Ifølge vagtchefen for Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, så er det ikke så sjældent syn, at bilister træder speederen hårdt i bund, men heldigvis kan han fortælle, at farten generelt er sat ned på de danske veje.

»Jeg er ikke i tvivl om, at der er færre, der kører lige så hurtigt, som bilisten vi fangede i dag, fordi vi har fået langt flere kontrolområder, og vi nu har ret til at frakende dem kørekortet og konfiskere bilen,« fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Bilisten blev fanget af ATK-måleren klokken 14:27 fredag eftermiddag, hvilket er lige inden myldretiden for alvor begynder. Derfor er vagtchef Ole Aamann også glad for, at den høje hastighed ikke har ført til en ulykke:

»Heldigvis er der ikke sket noget, for konsekvenserne ved trafikulykke stiger meget når farten er så høj, som denne var.«

Politiet har ikke haft kontakt med fartbilisten eftersom målingen blev foretaget af en ATK-vogn. Men ifølge Syd- og Sønderjyllands vagtchef vil bilisten få tilsendt en tilkendegivelse af at politiet har målt hastigheden til 201 km/t, en bøde og en ubetinget frakendelse af kørekortet.

Absolut vanvittig kørsel på Lunderskovvej, 201 km/t hvor man må køre 80. Fuldstændig uforsvarligt og sindssygt. Vedkommende kan se frem til en ubetinget frakendelse af kørekortet og en tårnhøj bøde.#politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 22, 2018