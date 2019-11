Cykelrytter døde, da bilist kørte ind på afspærret cykelrute i maj. Bilisten er tiltalt for uagtsomt manddrab.

Anklager kræver bilist idømt fængselsstraf efter dødsulykke ved cykelløbet Tour de Himmelfart i Odder, hvor den 18-årige cykelrytter Andreas Byskov Sarbo mistede livet efter at være blevet ramt af bilen.

Det fremgår af anklageskriftet.

Ulykken skete ved cykelløbet i Odder Kommune i maj 2019. Rytternes rute var afspærret og skilte viste, at bilister skulle køre andre veje og holde sig fra ruten.

Det var under løbets 3. etape, at 18-årige Andreas Byskov Sarbo blev ramt af bilen under en enkeltstart.

Af anklageskriftet fremgår det, at to vagter iført refleksveste stod ved det kryds, hvor kvinden drejede ind ad den ensrettede vej forbeholdt cykelrytterne.

Bilisten tiltales for uagtsomt manddrab, da den 18-årige cykelrytter efterfølgende døde af sine kvæstelser 1. juni. Desuden ønsker anklageren, at tiltalte bliver frataget sit kørekort.

