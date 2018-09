To tilfældige fodgængere blev ramt, da en bil kørte over for rødt og kørte op på fortorvet på Gothersgade ved Kgs. Nytorv.

»Der kommer en BMW fra Store Kongensgade og kører over for rødt nede i krydset ved Gothersgade,« oplyser Vagthavende ved Københavns Politi til B.T.

»Der rammer BMW'en den anden bil. Som jeg forstår det, er det en taxa. I forbindelse med, at den rammer taxaen, så bliver han skubbet op på fortovet og rammer to tilfældige mennesker.«

Han oplyser, at der lige nu ikke er overblik over de påkørtes tilstand.

»Vi har ikke nogen status på deres tilstand lige nu,« siger vagthavende.

Efterfølgende er bilisten flygtet fra stedet.

»Ham skal vi så ud og finde nu.«

Var du til stede, eller ved du noget om sagen, så vil BT meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk

Opdateres...