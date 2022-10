Lyt til artiklen

Hvis man befandt sig i det centrale Aalborg omkring midnat tirsdag, kan man have fået sig et voldsomt syn.

Her skabte en vanvidsbilist kaos, da personen forsøgte at flygte fra politiet.

Episoden blev udløst, da føreren af bilen ikke ønskede at stoppe for politiet, der ønskede en snak med vedkommende.

Derpå gik jagten gennem Prinsensgade og Vesterbro. Derpå videre ud i byen. Og det gik vildt for sig, beskriver politiet i døgnrapporten for tirsdag 11. oktober.

Gentagne gange kørte bilisten over for rødt lys. Der blev også kørt over adskillige spærrelinjer og helleanlæg.

Da det gik hurtigst, blev bilisten målt til hele 150 km/t i en 60 km/t-zone.

Det skete på Egnsplanvej syd for Aalborg.

Da politiet efter en længere jagt fik bragt vanvidsbilisten til standsning lige øst for Aalborg-forstaden Visse, stod det hurtigt klart, hvorfor bilisten ikke ønskede at snakke med ordensmagten.

Manden var nemlig i besiddelse af 7,29 gram amfetamin og under et gram hash, som beskrives var til eget brug.

Manden er nu sigtet for flere tilfælde af vanvidsbilisme. Han har erkendt, at han stod bag, oplyses det.