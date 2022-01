Klokken kvart i et natten til mandag standsede en patrulje fra Østjyllands Politi en 21-årig mandlig bilist.

Det var på Søndervangs Allé i Viby, at patruljen bemærkede den 21-årige bag rattet.

I bilen fandt patruljen både en machete og en gaspistol, som blev beslaglagt, og den 21-årige blev anholdt og sigtet for overtrædelse af kniv- og våbenloven.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



Den 21-årige mand blev desuden sigtet for at køre bil i frakendelsestiden.

Da det var tredje gang inden for den seneste måned, at han blev taget i at køre uden kørekort, blev hans bil beslaglagt med henblik på konfiskation.

Det viste sig at være hans mor, der ejer bilen, og hun blev sigtet for at have overladt sin bil til en person uden kørekort.



Under visitationen af den 21-årige fandt betjentene en mindre mængde kokain i hans lomme.

Han blev derfor også sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer.