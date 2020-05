Større udrykning med blandt andet helikopter efter ulykke, som bilinspektør skal undersøge.

En person er død efter en færdselsulykke nær Egtved ved middagstid, oplyser politiet.

Ulykken skete ved Oustrupvej og Ribevej cirka klokken 12.15, oplyser Sydøstjyllands Politi.

To biler var involveret i ulykken, som for øvrigt betød, at vejen blev spærret for trafik.

Kort efter klokken 14 oplyser politiets vagtchef, at man arbejder på at underrette pårørende og derfor endnu ikke frigiver oplysninger om alder og køn på den dræbte person.

En person i den anden bil er tilsyneladende sluppet uskadt.

En helikopter, brandvæsenet, ambulancer og politiet rykkede ud til ulykkesstedet. Som i andre ulykker med alvorlige følger skal en bilinspektør klarlægge årsagen til sammenstødet.

/ritzau/